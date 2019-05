di Ida Di Grazia

Mercoledì 22 Maggio 2019, 22:07

Il 18 maggio alle 4 del mattinoè crollata e alle telecamere di, che stiamo seguendo in diretta suha raccontato tutto. In lacrime, come se avesse all'improvviso avesse preso coscienza, si è resa conto di aver amato per anniPuntata attesissima a Live non è la D'Urso con le dichiarazioni di Eliana Michelazzo, ormaiEliana spiega di aver capito che suo marito, il suo compagno da dieci anni in realtà non esiste.«L'ho incontrato una volta a fontata di Trevi e una volta lui era in moto. All'inizio - spiega Eliana - ci sentivamo via messanger poi whatsapp. Mi scriveva cose bellissime,. Quando mi sono arrabbiata lui mi ha detto che non mi avrebbe mai fatto fare un tatuaggio se non si chiamasse Simone. Io però di lui non ho niente, nemmeno una foto. C'era sempre il problema che non si poteva muovere perchè era un magistrato sotto scorta. Facevo finta di andare in vacanza, in spa, tutto finto per far vedere che lui esisteva. Nemmeno un bacio. Però era lì presente sempre. Aspettavo mi portasse via con lui. Avevo annullato la mia famiglia per la sua. E' stata Pamela, Donna Pamela a rassicurarmi e mi sono fidata. Non voglio pensare che dietro questi profili ci sia lei».