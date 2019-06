Non è la D'Urso chiude il 19 giugno, in studio un ex della presentatrice

di Ida Di Grazia

Domenica 16 Giugno 2019, 16:31

Brutte notizie per i fan di "", il talk del mercoledì sera condotto dacome era stato. La notizia arriva direttamente da un comunicato di Publitalia.«Diversamente da quanto comunicato in precedenza l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso andrà in onda mercoledì 19 giugno» In una nota di Publitalia anticipata dal sito DavideMaggio si legge il dietrofont di Mediaset. Mercoledì19 giugno sarà dunque l'ultima puntata di Live, il talk dei record di Carmelita, esattamente come era stato preventavato ad inizio stagione.Ospite in studio Miguel Bose, ex amore della conduttrice MIguel Bosè che svelerà il suo reale stato di salute, che ha fatto tanto discutere. Lo scorso gennaio una foto del cantante in cui si mostrava con il viso pallido e uno sguardo assente aveva fatto preoccupare i fan. Il suo team si era subito affrettato a smentire tutto scrivendo: «Miguel Bosè sta bene, tutto tranquillo», e mercoledì scopriremo tutta la verità.