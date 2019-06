Non è la Rai, Pamela Petrarolo: «L'agendina scordata da Arbore. Ecco come sono entrata nel programma»

Lunedì 24 Giugno 2019, 19:37

“Credo nelle fatalità, quello era il segno che il destino dovesse andare in un certo modo”,, ex stellina di “”, racconta il caso fortuito grazie a cui è riuscita a ottenere un provino nel programma: “ Avevo letto che c’erano i provini di “Non è la Rai”. Siccome io ricordavo che Gianni Boncompagni e Renzo Arbore erano molto amici, dissi ai miei di controllare se c’era il suo numero: lo chiamai. Gianni mi rispose subito, si ricordò di me e mi chiese se sapevo ballare il tip-tap…”.Poi è arrivato lo show, dove ha rivestito diversi ruoli: “Boncompagni mi aveva ribattezzato “The voice” – ha spiegato in un’intervista a Francesco Persili per Dagospia- Mi diceva che dovevo fare la rockstar, mi spronava a mettere a frutto il talento, sosteneva che avessi una marcia in più. Sostituii in conduzione per una settimana Ambra e la trasmissione fece ascolti altissimi. Poi Gianni mi affidò le coreografie del programma. Nella pagina degli spettacoli de "Il Messaggero" mi fece fare un articolo con titolo gigante “Ecco la coreografa più giovane del mondo”.Un accenno alla sua rivalità con Ambra: “Una vicenda stucchevole che fu strumentalizzata. Ci eravamo allontanate in quel periodo per chiacchiere fatte da terze persone ma non ho mai avuto nulla contro di lei. Siamo state molto amiche, abbiamo condiviso un bellissimo viaggio a Londra. Io la stimo moltissimo come attrice e la rispetto. Penso sia sbagliato fare paragoni tra due artiste. Lei ha fatto il suo percorso, io il mio. Non rinnegherò mai “Non è la Rai” perché mi dato una grandissima opportunità. In una carriera contano moltissimo le possibilità che ti vengono offerte e la fortuna. Ecco, forse, a me è mancata un po’ di fortuna”.