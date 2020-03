"Non è l'Arena" e il testimone chiave del caso Epstein: da Gilletti arriva Virginia Roberts Giuffre

Michael J. Fox riabbraccia Christopher Lloyd per una buona causa

A “” di Massimo Giletti, in onda domenica 8 marzo alle 20,30 parlerà una delle testimoni chiave dell’ormai famoso caso dell’imprenditore miliardario JeffreyIl protagonista è morto suicida mentre era in carcere, ma le indagini continuano e da Giletti ci sarà un’ospite speciale:, appunto testimone chiave del caso e principale accusatrice del principe Andrea, che sarà pronta a raccontare in esclusiva la sua verità.In una precedente intervista alla BBC la ragazza aveva parlato del periodo della relazione col principe descrivendolo come un periodo “davvero spaventoso” e, ben più preoccupante, di aver avuto il primo rapporto sessuale completo con lui all’età di 17 anni: “Lui – aveva spiegato la Giuffrè - sa cosa è successo, io so cosa è successo e c'è solo uno di noi che dice la verità”. I rapporti sarebbero iniziati nel 20011 e sarebbero stati 3, uno consumato a Londra, naturalmente smentiti dal principe Andrea.