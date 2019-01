Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Mentre continuano a rincorrersi le voci sull’imminente ritorno diin Rai, diamo conto di una gaffe in piena regola commessa dal conduttore e da tutta la squadra di Non è l’Arena su La7. È TvBlog a smascherare il giornalista torinese nella puntata con Maurizio Battista ospite: quando la regia ha inquadrato l’orologio del comico, infatti, segnava le 19.20 circa, mentre in realtà si era già ampiamente oltre la mezzanotte. Eppure la scritta ‘Diretta’ in sovrimpressione campeggia sempre a Non è l’Arena… Cosa sarà successo? Foto@Kikapress