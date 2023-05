Rai, Roberto Sergio nuovo ad verso la nomina, dg Giampaolo Rossi. Le tappe della rivoluzione targata Meloni

Nomine Rai, si procede spediti anche perché i tempi sono stretti per via che il 7 luglio dovranno essere presentati i palinsesti autunnali che rappresentano il fiore all'occhiello dell'offerta di Viale Mazzini. Palinsesti con programmi e nuovi conduttori che dovranno confezionare i neo direttori. Domani il cdm dovrebbe indicare il nome del candidato a.d. scelto come successore del dimissionario Carlo Fuortes, presente al Quirinale in compagnia della presidente Marinella Soldi alla cerimonia dei premi David di Donatello svoltasi, con la conduzione di Geppi Cucciari, alla presenza del presidente Sergio Mattarella.

Palazzo Chigi e il ministero di Economia e Finanza indicheranno Roberto Sergio, attuale responsabile della Radiofonia Rai, come ad.

Il ticket a capo dell'azienda si metterà subito al lavoro per scegliere la nuova squadra di responsabili e probabilmente nel cda di giovedì 18 maggio si procederà a distribuire i nuovi incarichi, per poi lavorare a testa bassa ai palinsesti autunnali e alle nuove conduzioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 16:38

