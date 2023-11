«Non siamo eroi della Marvel, i poteri ci aiutano a crescere»

di Alessandra De Tommasi

Accanto ai giovanissimi c’è un solido cast di adulti che spazia da Claudia Pandolfi a Lino Guanciale: dovrebbero essere famiglie e punto di riferimento di questi ragazzi, ma neppure loro sono perfetti, anzi sono distantissimi dall’esserlo. Si parla di pregiudizi, bullismo, sensi di colpa trasversali per classi sociali, etnia e provenienza.

Attenzione, però, avverte Carmine Elia: «Così come in “Mare Fuori”, anche qui c’è una speranza, non è tutto nero ma esistono scale di grigi». L’intenzione, infatti, resta quella – come sottolinea Nicolas Maupas - «la materia è viscerale e cerca un punto di incontro tra giovani e adulti usando un linguaggio comprensibile ai ragazzi. E i personaggi si adattano un po’ a noi attori. Il mio Jean, ad esempio, mi ricorda quando anch’io andavo in giro con i paraocchi, convinto che il mio stato d’animo lo capissi solo io, ma la verità è che siamo troppo egoisti per pensare che anche gli altri hanno i nostri stessi problemi».

