Noemi a Belve: «La foto di me sovrappeso e Michelle Hunziker bellissima. A Sanremo toccai il fondo»

Noemi è l'ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve di stasera. Con la giornalista di Rai2, la cantante ha ripercorso le tappe della sua carriera legata a doppio filo a Sanremo, con ben sette partecipazioni. Al Festival, però, sono legati anche ricordi dolorosi, legati al suo aspetto fisico. «Ho toccato il fondo», racconta con riferimento a un episodio che coinvolge indirettamente Michelle Hunziker.

Bisogna tornare indietro a Sanremo 2018. La cantante confida: «Oggi si parla molto di body shaming, ma si vede che nel 2018 non era di moda». All'epoca, come dice la stessa Noemi, era "in carne", e venne presa in giro sui social con un meme in cui compariva da una parte la sua fotografia e dall'altra quella della conduttrice Michelle Hunziker, entrambe con un vestito dalla profonda scollatura. "Quando lo ordini su Wish e quando ti arriva a casa", la frase a commento del meme. Un episodio che le provocò enorme sofferenza e fu apripista per una profonda crisi.

«Mi sono sentita ferita come donna - ha ricordato - in quella foto per la prima volta ho visto tutta la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa».

