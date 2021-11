Paolo Conticini a “Oggi è un altro giorno”: «Accumulatore seriale, il mio orsacchiotto ha 54 anni...»

Paolo Conticini ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Paolo Conticini, in tv con "Il professore", fa parte degli interpreti del famoso musical “Mamma mia”, interrottolo scorso anno a causa del Covid, con le canzoni degli Abba.

Paolo Conticini ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Paolo Conticini fa parte degli interpreti del famoso musical “Mamma mia”, interrottolo scorso anno a causa del Covid, con le canzoni degli Abba: «La musica degli Abba è magica – ha spiegato - c’è positività e allegria. Alla prima a Ostia lo scorso anno ci diamo guardati con Luca Ward e Sergio Muniz e ci siamo stupiti perché gli spettatori stavano tutti ballando. Indossiamo anche una tutina stretta alla fine dello spettacolo, per cui ha insistito il regista, e che mette in risalto tutte le forme… Io ho comunque un bel rapporto col mi corpo, mi piace».

Ha cominciato con “Un posto al sole” ed ora in tv è protagonista di “Un professore” con Claudia Pandolfi: «Ettore, il mio personaggio, si è troppo dedicato al lavoro e sente di aver perso qualcosa, così cerca di recuperare l’amore».

Paolo Conticini si dichiara un accumulatore seriale: «Sono accumulatore seriale, butto via poco. Spero sempre in mia moglie che quando non ci sono fa un po’ piazza pulita. Mi spiace gettare le cose che mi hanno regalato, anche se non le uso. Sono molto affezionato al mio orsacchiotto Gigi, che ha 54 anni, era di mio fratello...».

