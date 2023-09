Nino Frassica ha perso il gatto Hiro: «Cinquemila euro a chi lo ritrova»

Nino Frassica è a Spoleto per girare la nuova serie di Don Matteo. L'attore questa volta fa notizia per la sua grande capacità comica ma per un appello decisamente diverso. Attraverso un messaggio sui suoi social, ha chiesto agli spoletini che lo seguono di aiutarlo a ritrovare il suo amato gatto Hiro, scomparso nella splendida cittadina umbra stamaiìni, martedì 26 settembre.

L'appello social dell'attore

Frassicca, nel post su Instagram, ha descritto la situazione con un tono preoccupato: «Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina“. Il famoso attore, molto legato al suo animale di compagnia, ha sottolineato anche che il micio ha un microchip e offerto una generosa ricompensa di 5.000 euro a chi sarà in grado di riportarglielo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 23:10

