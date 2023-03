Nino D'Angelo a Verissimo: «Ho sofferto di depressione, dentro di me sentivo il vuoto»

di Redazione web

Nino D'Angelo è stato uno degli ospiti del salotto di Silvia Toffanin. Il cantante a Verissimo ha raccontato la sua carriera e la sua vita privata ed ha anche parlato di un momento molto difficile della sua esistenza. Nino D'Angelo ha infatti sofferto di depressione, dalla quale poi è riuscito a uscire grazie alle cure e alla sua grande forza d'animo. Il cantante commosso, ha ripercorso quei momenti.

Nino D'Angelo si è raccontato a cuore aperto a Verissimo: «Nella mia vita il periodo più difficile che ho affrontato è sicuramente stato quando è morta mia mamma. Per me è sempre stata un punto fermo, un riferimento e quando è mancata io non riuscivo a rassegnarmi all'idea che non ci fosse più. Purtroppo è arrivata la depressione che ho avuto per tre anni e dalla quale, grazie a Dio, sono riuscito ad uscire. In quel periodo non avevo più voglia di fare nulla, non uscivo più di casa e non avevo neanche voglia di lavarmi. Poi con l'aiuto dei dottori e delle medicine, ho ripreso piano piano, ora sto bene».

Nino D'Angelo ha poi detto che la gioia più grande della sua vita sono i suoi figli e soprattutto i suoi nipotini: «Per me i bambini sono tutto, riescono a donarti sempre tanta gioia e amore. Fare il nonno è bellissimo».

