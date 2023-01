Nino D'Angelo, rivelazione a Domenica In: «Vuoi sapere come abbiamo fatto la 'fuitina'?»

di Redazione web

A Domenica In piovono battute. Ospite di Mara Venier è Nino D'Angelo, il cantante napoletano che ha raccontato il momento in cui ha incontrato sua moglie e l'ha portato via di casa. «Eh... con la fuitina» dice ironicamente Nino che s'innamorò della moglie, che subito rimase incinta. «All'epoca era troppo piccola, non era ancora maggiorenne, e quindi la portai via». «Ma come avete fatto?» chiede Mara Venier e Nino ribatte: «Ma cosa la fuitina?», scatenando la risata del pubblico.

Il riferimento della conduttrice era rivolto al successivo passaggio della vita di Nino e della moglie che, dopo aver scoperto la gravidanza hanno dovuto nascondersi dalla famiglia che non avrebbe mai accettato la loro scelta: «Mi ricordo che solo mia nonna mi aiutò: mi portava il cibo, io mi nascondevo perchè volevano picchiarmi tutti» dice Nino ridendo.

Il tifo per il Napoli

Solo ieri, Nino D'Angelo postava un video Instagram in cui esultava per la vittoria del Napoli. «5 a 1 mo pozze pure muri’» scrive Nino a corredo del video. La sua squadra travolge la Juventus 5-1 e piazza un colpo pesantissimo per la corsa scudetto fermando la rimonta bianconera portandosi a +10 dagli uomini di Allegri. Nino D'Angelo, grande tifoso partenopeo, si è lasciato andare ad una grande gioia: «5 purpette! La capolista se ne va...» dice il cantante riferendosi ai goal del Napoli.

