Mi ha chiamato l'avvocato, ha detto che finalmente hanno liquidato questa famosa indennità di accompagnamento, quindi sono arrivati gli aiuti». Cristina Di Nicola, moglie dell'attore Nino Castelnuovo ricoverato in clinica dallo scorso aprile, è tornata su Rai1 al Sabato Italiano di Eleonora Daniele, dopo l'accorato appello lanciato in trasmissione qualche settimana fa. La moglie dell'artista in lacrime ha poi aggiunto, rivolta alla conduttrice: «Sono qui per ringraziarti, ringraziare tutti, ringraziare questa trasmissione, ma ribadisco questa cosa: se non si ha la visibilità che ha Nino Castelnuovo si resta ad aspettare, e questo non è giusto. Per quanto riguarda le condizioni di salute del marito, ha voluto rassicurare tutti dicendo che »non è in fin di vita, questo ci tengo a dirlo«

Lunedì 14 Maggio 2018