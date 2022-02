Nini Salerno a Oggi è un altro giorno ricorda la moglie: «Ispirò 'Rimmel' di De Gregori e ai Caraibi ci hanno dato nostro figlio»

Nini Salerno racconta gli esordi e la sua vita privata a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. In studio è con l'amico Franco Oppini e ricorda anche la moglie Patrizia, scomparsa ormai vent'anni fa. «Era una donna surreale e fantasiosa, oltre che bellissima. Lei mi ha mollato come tutte le donne nella mia vita, ma rimanemmo amici».

Nini Salerno a Oggi è un altro giorno

La moglie Patrizia è la donna che ispirò "Rimmel", uno dei più grandi successi di Francesco De Gregori. Poi sembra che lasciò il cantante per l'attore. «Ci sarà rimasto male per un annetto, poi si sono riconciliati. Io De Gregori non l'ho mai frequentato». Commozione per l'artista quando la conduttrice gli mostra il videomessaggio del figlio.

«La storia di come abbiamo adottato nostro figlio è incredibile. Eravamo in vacanza ai Caraibi e siamo tornati con un bambino, non con un souvenir. Suo padre ci chiese di portarlo con noi in Italia per una vita migliore. E noi accettammo».

