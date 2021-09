Nina Palmieri: «Ci mettiamo a nudo contro i falsi valori dei social»

ROMA - «La bellezza di ogni corpo, imperfetto e diverso, viene fuori insieme al coraggio di mettersi a nudo», racconta Nina Palmieri, Iena e conduttrice di Naked Attraction Italia, il format giunto alla seconda stagione, in onda dal 24 settembre su Discovery+. Sei pretendenti completamente svestiti, mostrano il loro corpo al partecipante, partendo dalle parti intime fino al viso, mentre raccontano le loro storie. «E’ un manifesto dell’accettazione della diversità. Ci sono persone con mestieri, fisicità e vissuti molto diversi, storie belle e toccanti», racconta Palmieri, che dal 5 ottobre tornerà anche nel cast de Le Iene. «C’è narcisismo sicuramente, ma anche chi si mette a nudo per la prima volta, vince la timidezza» perché vuole trovare l’amore alla fine della puntata.

In tempi in cui siamo bombardati dalla perfezione delle immagini di Instagram, al contrario Naked Attraction «si allontana da quell’ideale che vediamo sui social, dove un filtro appiattisce tutto. Ci sono la fierezza della ragazza con le forme morbide ed il fisico non palestrato dell’uomo mingherlino», aggiunge Palmieri, avversaria del pregiudizio come il suo programma, che però prima di entrare nella squadra di Discovery+ «pensavo di intimidirmi davanti a molta nudità, anche se frequento spiagge nudiste, invece tutto si dimentica dopo pochi minuti. Per me è stata una scoperta non essere imbarazzata».

Naked attraction è anche un esperimento sociale, che indaga sull’identità e sui comportamenti sessuali degli italiani. La tv sta invecchiando insieme al suo pubblico «e noi dovremmo imparare dai nuovi linguaggi dei giovani che spopolano nella rete. Vedo cose molto belle sui loro canali e mi chiedo perché non sono al mio posto?». Nina Palmieri tornerà nella squadra de Le Iene: «Mi occuperò delle mie vecchie storie, di violenze sulle donne, ma se mi faranno fare qualche scherzo, lo farò volentieri».

