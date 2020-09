Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli, nozze dopo il fidanzamento lampo: «Il lockdown insieme, poi al suo compleanno…»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sono. Nicoletta Mantovani,, ha raccontato ail veloce percorso d’amore che, dopo circa, l’ha portata alle nozze.A farli incontrare un’amica comune: “Ci ha fatto incontrare una mia amica, che aveva già pensato a tutto – ha raccontato a Barbara D’Urso - Lui era diventato single e lei ha organizzato un appuntamento a tre. Lui sapeva chi ero, invece io non l’avevo mai visto. Il primo incontro è stato a cena, un’impressione positiva. Dopo qualche giorno sono partita e tornata per la vigilia di Natale: l’ho chiamato, ci siamo visti e poi risentiti a gennaio”E’ arrivato il lockdown, che hanno deciso di affrontare insieme (“Poi è intervenuto il lockdown. L’abbiamo fatto insieme e ha funzionato. C’era anche mia figlia Alice, che si è fatta conquistare. Abbiamo vissuto ventiquattro ore assieme e nonostante il momento terribile, l’esperienza è stata fantastica”) e poi l’inaspettata proposta di nozze: “Siamo andati a Talamone, era una sorpresa per il suo compleanno. Lui invece a cena mi ha chiesto: “Quando ci sposiamo”, io ho riposto: “A settembre”. Ne ha parlato con Alice, era commosso e lui felicissima e ci ha dato il suo benestare. Ci siamo sposati domenica scorsa, nella Chiesa di Sant’Antonio a Padova”.