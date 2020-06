Vita in Diretta, Nicola Zingaretti da Alberto Matano: «Le mascherine sono fondamentali, chi non le usa è un irresponsabile»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 20:27

Oggi, il segretario del Pd è stato ospite die ha parlato della fase 3, dalla ripartenza alla convivenza con il virus.- spiega Zingaretti -Chi non lo fa è un irresponsabile, mette a rischio la salute di tutti e la ripresa dell'Italia. La cosa più brutta che vedo è che con i parenti o gli amici si abbassa la tensione e non si mantengono le distanze di sicurezza. La mascherina va usata sempre, sicuramente nei luoghi chiusi pubblici, ma anche per strada quando incontriamo delle persone.».Parlando dei fondi europei, ha aggiunto: «Il virus sta creando una crisi economica che costerà tanti posti di lavoro. Stanno arrivando una grande massa di risorse dall'Europa, è il momento di aggredire i nodi irrisolti, taglio della burocrazia e lavoro. Per rilanciare il turismo, bisogna aumentare la sicurezza.».