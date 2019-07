Zero, il Jeeg Robot africano della Milano di Periferia: la nuovità per Netflix

In estrema sintesi questa nuova serie originale italiana per Netflix - Zero - potrebbe definirsi Lo chiamavano Jeeg Robot in versione africana. Uno degli sceneggiatori è lo stesso del film-cult, Menotti (pseudonimo di Roberto Marchionni), ma l’idea è di Antonio Dikele Distefano (foto), firma emergente nel panorama editoriale italiano (ha esordito - con il botto - nel 2015 con Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?), nato 27 anni fa a Busto Arsizio da genitori dell’Angola. Del gruppo di sceneggiatori fanno parte anche Stefano Voltaggio, Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco.



Insieme racconteranno la storia di Zero, timido ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione con uno straordinario superpotere. Un moderno supereroe che riuscirà ad aprirsi al mondo e imparerà ad amare. Attraverso i suoi occhi si andrà all’esplorazione del variegato mondo di culture della periferia milanese (ma potrebbe essere qualsiasi periferia dell’Occidente) legato dal comune denominatore della musica.



«L’idea di Zero nasce da una mia esigenza di mettere insieme diverse storie per raccontarne una - spiega Antonio Dikele Distefano - Zero, grazie al suo superpotere, riesce a vedere la realtà che si cela dietro all’apparenza delle cose, delle persone e delle relazioni».

Dikele, che con l’alias Nasty, ha composto anche alcuni brani hip hop e rap: «Il rap sarà proprio uno dei protagonisti della storia, perché è la lingua della nostra epoca, è capace di raccontare mondi che la gente non vede, come la periferia milanese in cui è ambientata la serie, ed è la mia lingua».

Mercoledì 10 Luglio 2019, 07:25

