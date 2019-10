Netflix, stop agli account condivisi? Gli utenti tremano, le indiscrezioni

Netflix

Giovedì 24 Ottobre 2019, 19:52

? Per ora, no. In futuro, chissà. La piattaforma non esclude il varo di piani per intervenire nei confronti del '' che consente a utenti differenti di utilizzare un unico profilo e di accedere ai contenuti. Come evidenzia il New York Post, l'argomento è stato toccato da Greg Peters - product chief del colosso - nell'ambito delle valutazioni sui conti del trimestre.«Continuiamo a monitorare» il password sharing. «Continueremo a esaminare la situazione e valuteremo i modi 'consumer friendly' per limitare" il fenomeno "ma non abbiamo al momento piani rilevanti per quanto riguarda l'adozione di azioni differenti».Netflix attualmente limita il numero di dispositivi che possono essere utilizzati da un singolo account. Non è chiaro quale metodo, in caso, verrebbe adottato. Secondo il Daily Dot, la compagnia potrebbe concentrarsi sugli indirizzi Ip.