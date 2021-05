Netflix, tutte le serie tv in uscita a giugno 2021

Si conferma al primo posto per quantità di serie tv che ogni mese riesce a proporre ai suoi abbonati. Anche in questo primo mese d'estate Netflix non delude le aspettative e propone una nutrita lista di serie tv in uscita, a partire proprio da una produzione locale, cioè italiana, Summertime che l'anno scorso ha riscosso un buon successo e torna con una seconda stagione. Ma l'asso nella manica di questo giugno 2021 è sicuramente la 2° parte della prima stagione di Lupin ed il ritorno di un titolo horror-zombie, Black Summer già divenuto un cult.

Ecco tutte le serie tv in uscita su Netflix a giugno 2021

Summertime - dal 3 giugno

Tornano i protagonisti della prima stagione di Summertime, tratta dall’opera letteraria “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia. A distanza di un anno quante cose possono succedere? L'estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l'esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l'estasi di un sentimento che dall'essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un'emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.

Sweet Tooth - dal 4 giugno

Dieci anni fa il "Grande Crollo" ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Non sapendo se questi ibridi siano la causa o il risultato del virus, molte persone li temono e gli danno la caccia. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, diventa amico del solitario Jepperd (Nonso Anozie). I due partono per un'avventura straordinaria attraverso quel che resta dell'America, alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa. Ma la loro storia si popola di alleati e nemici inaspettati, mentre Gus impara che il ricco e pericoloso mondo al di là del bosco è ben più complesso di quanto immagini.

Lupin - Parte 2° - dall'11 giugno

Torna Omar Sy nei panni di Arsenio Lupin, o più semplicemente Lupin la serie tv francese di maggior successo su Netflix nel 2020. In questa seconda parte si fa sul serio. Il desiderio di vendetta che Assane nutre nei confronti di Hubert Pellegrini ha consumato la sua famiglia. Ora si trova con le spalle al muro e deve escogitare un nuovo piano, anche se significa mettersi in pericolo.

Black Summer 2 - dal 17 giugno

Black Summer, la serie horror prequel di Z Nation sta per tornare, dopo il suo debutto nel 2019. I creatori sono Karl Schaefer e John Hyams, gli stessi di Z Nation, di cui Black Summer è prequel. Di questa seconda stagione Netflix anticipa ben poco. Ecco quello che si può leggere della trama ufficiale: l'inverno porta nuove e crudeli sfide durante l'apocalisse zombie mentre frenetici rovistatori e violente milizie lottano contro morte e disperazione.

Il regista nudo (seconda stagione) - dal 24 giugno

All'inizio della nuova era Heisei nel 1989 Muranishi (Takayuki Yamada) si trovava al vertice del mondo dei video per adulti e continuava a pubblicare un gran numero di contenuti nelle sue serie a tema. Tuttavia nessuno si è rivelato all'altezza del leggendario "Mi piace il sadomaso" prodotto insieme a Kuroki (Misato Morita), che desidera collaborare nuovamente con lui. Tra i due però viene lentamente a crearsi un divario e il desiderio dell'attrice rimane insoddisfatto. Durante questo periodo Muranishi è spronato a espandersi nel settore della trasmissione satellitare e raccoglie fondi per poter realizzare il sogno di far "arrivare il porno alle stelle", ma Kawada (Tetsuji Tamayama) mette in discussione le sue decisioni. Muranishi ignora le opinioni del suo stretto collaboratore e si allontana da lui per lanciare la società Diamond Visual con cui inizia a promuovere nuove attrici tra cui Mariko Nogi (Yuri Tsunematsu). Nel frattempo Toshi (Shinnosuke Mitsushima) è entrato a far parte della yakuza sotto la guida di Furuya (Jun Kunimura) e nutre sentimenti complicati nei confronti dell'ex partner Muranishi.

Sex/Life - dal 25 giugno

Serie che racconta la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull'identità e sul desiderio femminile. Billie Connelly (Sarah Shahi) non è sempre stata una madre e moglie casalinga di provincia. Prima di sposare l'amorevole e affidabile Cooper (Mike Vogel) e di trasferirsi nel Connecticut, Billie viveva infatti da ragazza ribelle e indipendente a New York con la sua migliore amica Sasha (Margaret Odette), tra duro lavoro e sregolatezza. Stremata dal dover prendersi cura dei figli piccoli e nostalgica del passato, Billie comincia a scrivere un diario, ricordando le appassionanti avventure con l'affascinante ex Brad (Adam Demos)... una delusione d'amore mai superata. Con il riaffiorare dei ricordi, Billie si chiede come sia finita nella situazione in cui si trova, finché il marito non trova il diario. La verità sul passato di Billie innescherà una rivoluzione sessuale con il coniuge o la riporterà alla vita che pensava di essersi lasciata alle spalle con l'uomo che le ha spezzato il cuore?

