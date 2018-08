Netflix in arrivo Le terrificanti avventure di Sabrina: la strega come non l'abbiamo mai vista

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Novità in arrivo su Netflix. La serie originale di, sarà disponibile dal prossimo 26 ottobre in tutti i paesi in cui il servizio di streaming è attivo. La serie, interpretata da Kirnan Shipka - l’attrice di Med Man per intenderci - nel ruolo di Sabrina, racconta le avventure della celebre strega in una chiave dark - horror che cerca di metter in equilibrio la sua doppia natura, quella umana e di strega, combattendo le forze maligne.Sceneggiato da Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner di Riverdale, nel cast: Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot e Gavin Leatherwood.