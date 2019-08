Su Netflix arriva la terza stagione di "Tredici", mega spoiler nel trailer italiano

Netflix

Giovedì 1 Agosto 2019, 19:24

'annuncio oggi via social della serie tv che sarà disponibile in tutti i Paesi da venerdì 23 agosto 2019. Le immagini mostrano il funerale di uno dei protagonisti.Nel trailer in italiano di "13 Reasons Why", questo il nome originale della serie, c'è un grande spoiler, la morte di uno dei protagonisti principali. Dopo la morte di Hannah Baker che ha cambiato gli studenti della Liberty High, arriva incredibile colpo di scena: Bryce Walker è stato assassinato. Ma la verità non è mai come sembra. Non resta che aspettare la messa onda dei tredici episodi - come da tradizione - della durata di 60 minuti circa ciascuno. "13 Reasons Why" ha ottenuto ufficialmente il rinnovo da Netflix per una quarta stagione, che sarà anche quella conclusiva della serie.SINOSSI:Otto mesi dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach cercano in tutti i modi di proteggere il segreto di Tyler, mentre lo aiutano a riprendersi dall’accaduto. Una tumultuosa partita di football di inizio anno culmina con la scomparsa di un giocatore e Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Sarà una figura esterna al gruppo a guidarli nel corso delle indagini, approfondimenti che potrebbero mettere a nudo i loro segreti più profondi. La posta in gioco è sempre più alta, anche le azioni nate con le migliori intenzioni possono cambiare una vita per sempre.