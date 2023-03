Nek ritorna in tv con Dalla strada al palco: «Bastano una chitarra e un camper»

di Marco Castoro

Torna in prima serata da martedì 28 marzo su Rai2 “Dalla strada al palco”, lo show che per sei puntate porta in tv il mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano. «È stato proprio il successo dei Maneskin a Sanremo a farci venire l’idea di questo formato», ha confessato il direttore dell’Intrattenimento prime time Rai, Stefano Coletta. «In questo formato è lo storytelling che ci rappresenta tutti e che fa la differenza rispetto ai format musicali - aggiunge Coletta - Nell’artista di strada c’è il racconto del Paese, del mondo, c’è l’idea di mollare tutto per proseguire nella sua scelta di talento». In conduzione di “Dalla strada al palco” dopo il buon successo dell’anno scorso con il 9% di share è confermato Nek, il cantante che quest’estate sarà in tour con Francesco Renga in molte piazze italiane, con i due grandi eventi fissati per il 5 settembre all’Arena di Verona e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. Coletta sciorina le lodi del conduttore. «Di Nek vanno elogiate la sua capacità, tecnica e umana, l’accoglienza e il grande rispetto per chi arriva sul palco. Gentilezza, curiosità fanno la differenza e ti permettono di arrivare al cuore del pubblico».



