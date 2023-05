Negramaro a Che tempo che fa, la gaffe di Giuliano: «Mi mancherai...». E Fazio risponde così

di Redazione Web

Gaffe di Giuliano Sangiorgi. Ospiti di Che tempo che fa, i Negramaro festeggiano 20 anni di carriera e per l'occasione faranno un grande tour estivo per tutta l'Italia. Nel programma di Fabio Fazio, lo storico gruppo leccese, ormai icona per tante generazioni, raccontano i loro esordi e i festeggiamenti che si preparano a fare. Il frontman del gruppo, però, mentre parla fa una gaffe che non passa inosservata. Fazio cerca tra i fogli del copione le domande per il gruppo musicale, perdendosi tra i fogli. Ed ecco Giuliano che dice: «Ecco i fogli! quanto mi mancheranno questi fogli... ecco mi mancherà tutto questo» e subito Fazio: «Ma perchè ti mancherà? vieni altrove!». Impanicato, il cantante risponde subito:«Certo, verrò altrove..» mettendosi una mano sulla fronte.

L'addio

Non è una novità ormai che Fazio lascerà la Rai e questo è oggetto di commenti e polemiche ormai da una settimana. Dopo quasi 40 anni Fabio Fazio lascia la Rai.

