Nathalie Guetta, lasciata dal fidanzato mentre gira di Don Matteo: «Ho pianto sul set»

Per gli amanti della fiction Don Matteo, Nathalie Guetta è da sempre Natalina. Nonostante il suo personaggio sia molto amato da tutti, Nathalie ha raccontato che all'inizio della sua avventura nella fiction di Rai 1 per lei non è stato per niente semplice. Questioni di cuore, che l'hanno portata a piangere sul set di fronte a Terence Hill: Nathalie è stata lasciata dal suo fidanzato storico.

L'ABBRACCIO CON TERENCE HILL

Nathalie Guetta ha interpretato sin dall’inizio Natalina, la perpetua di Don Matteo, e adesso lo storico personaggio ha rilasciato un’intervista su DiPiùTV, facendo mente locale durante le riprese della prima stagione, ben 25 anni fa. L’attrice aveva 40 anni ed era stata lasciata dal suo fidanzato: «Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere. Terence Hill si è avvicinato a me e mi ha abbracciata», ha raccontato commossa, rivivendo quel momento impresso nella sua mente.

Durante gli anni l’attrice ha pensato di lasciare per sempre il ruolo di Natalina proprio perchè si è sempre sentita imprigionata nel personaggio della perpetua, nel momento in cui ha partecipato a Ballando con le Stelle, il pubblico ha potuto vedere l’attrice in una veste diversa, questo nuovo ruolo le ha permesso di tornare a trovare la sua tranquillità con il personaggio di Natalina. L’unico rimpianto è stato quello di non aver mai interpretato una donna destinata ad avere un’appassionante storia d’amore.

IL TEATRO

Ma la passione per la recitazione di Nathalie non si ferma solo al piccolo schermo. Ancor prima di girare la fiction Don Matteo, ha recitato in teatro, da sempre sua grande passione dove, negli anni, ha dichiarato di aver voluto interpretare alcuni ruoli di donne brillanti. In merito al teatro ha dichiarato: «Tornare a fare teatro? Fuori discussione…», l’attrice ha bisogno di una stabilità fisica e psicologica, con il teatro sarebbe costretta a girare tutta l’Italia trovandosi ogni giorno in una città differente. L’attrice che interpreta Natalina ha passato 9 mesi per girare la tredicesima stagione di Don Matteo, adesso ha bisogno di una vacanza.

