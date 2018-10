Natalia, la donna "Hulk", si racconta a Domenica Live

Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, come è stata ribattezzata, 27 anni, con i suoi 90 chili di muscoli la donna più muscolosa del mondo, ha scelto Domenica Live per raccontarsi. Alta 1.70, si allena da quando aveva 14 anni ed è campionessa mondiale di sollevamento pesi: alza 240 chili.«Ci sono tipologie di sport - afferma - dove diciamo che non è possibile gareggiare senza prendere steroidi. Solo che alcuni lo ammettono, altri no».In studio viene presentato anche il marito di Natalia, atleta di lotta libera. Gli uomini hanno paura di te?; domanda Barbara D’Urso ala sua ospite. «No - è la risposta - accanto a mio marito, sembro una ragazzina».