Narcos: Mexico nella vita reale: da Kiki Camarena a Felix Gallardo, le facce dei (veri) protagonisti

Da pochi giorni suè arrivata Narcos: Mexico, la quarta stagione della serie tv di successo che racconta il narcotraffico e che sbarca appunto in Messico dopo aver raccontato la parabola in Colombia di Pablo Escobar (nelle prime due stagioni) e quella dei padrini di Cali (nella terza). Con un cast radicalmente rinnovato, la serie racconta la tragica storia di Kiki Camarena, l'agente della DEA che lottava contro il traffico di droga in Messico e che venne barbaramente ucciso nel 1985: «il nostro Gesù Cristo», come lo definiva l'agente Pena in una delle prime puntate di Narcos, colui che contribuì suo malgrado, col suo sacrificio, a rendere 'intoccabili' gli agenti americani sul suolo straniero.La storia di Camarena ha come sfondo l'ascesa al potere di Felix Gallardo, il primo padrino messicano, colui che riunì tutte le organizzazioni criminali sotto un unico cartello: prima per trafficare marijuana, poi per aprire i confini messicani degli Stati Uniti ai cartelli colombiani che dovevano portare cocaina in America. Affari da miliardi di euro, che ingrossavano le tasche di narcotrafficanti, poliziotti, servizi segreti e politici del Paese: la serie descrive la realtà dell'epoca, una realtà profondamente contaminata dalla corruzione e in cui nemmeno gli americani avevano alcun potere, con la loro lotta al narcotraffico mutilata da burocrazia e sabotaggi continui da parte delle autorità locali.Nella foto: Enrique "Kiki" CamarenaGallardo fece uccidere l'agente Camarena perché aveva avuto un ruolo decisivo nel blitz del novembre 1984 che aveva smantellato i campi di marijuana a El Bufalo, quello che fu definito il più grande sequestro di droga della storia: coltivazioni che fruttavano diversi miliardi di euro l'anno furono distrutti grazie al lavoro della DEA a Guadalajara, lavoro per cui Kiki pagò con la vita. Gallardo fu arrestato nel 1989 e condannato a 40 anni di carcere: attualmente è in prigione senza la possibilità di avere contatti con l'esterno, particolare che ha messo fine per sempre alla sua carriera criminale.La sua eredità non è andata perduta: dopo il suo arresto infatti l'organizzazione si è divisa in cartelli, uniti ma autonomi tra di loro, da quello di Sinaloa (il più grande) a quelli di Juarez, Tijuana, Sonora e del Golfo. Ognuno di questi cartelli è gestito da una famiglia, e negli ultimi anni la guerra per il controllo del territorio e del narcotraffico ha fatto centinaia di vittime. Prima di Gallardo però - come racconta anche Narcos: Mexico a finire in carcere erano stati Rafael Caro Quintero e 'Don Neto', alias Ernesto Fonseca Carrillo, che avevano contribuito a fondare l'organizzazione.Rafael Caro Quintero, Felix Gallardo e Don Neto in una scena di Narcos