Nancy Brilli a "Verissimo", la gioia per il figlio e la lotta contro l'endometriosi : «Ho subito otto interventi»

Nancy Brilli ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale Cinque. Nancy Brilli ha parlato della sua carriera, della gioia per la nascita del figlio Francesco e delle difficoltà affrontate a causa della malattia con cui combatte, l’endometriosi.

Nancy Brilli ospite a "Verissimo"

Nancy Brilli ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin ha parlato della gioia per la nascita del figlio Francesco, nato dalla sua passata relazione con Luca Manfredi: «Mio figlio è stato un miracolo – ha spiegato - mi avevano detto che non avrei potuto avere figli. Quando ho scoperto che era vero non ci credevo, ero sbalordita. Sono malata di endometriosi e ho subito diversi interventi, avevo poche speranze. Io invece ci ho messo il cuore, oggi mio figlio ha 21 anni e fa l’università. Dopo che è venuto alla luce mi sono separata dal padre ed è stato molto doloroso, ci credevo tanto. Mi sono cresciuta comunque Chicco con tutto l’amore possibile».

Nancy Brilli ha poi parlato delle difficoltà affrontate a causa della sua malattia: «Ho scoperto di aver l’endometriosi tardi, a trent’anni, spero che ci sia attenzione perché, oltre al rischio di non poter avere figli, è molto dolorosa. Ho subito ben otto interventi, da un punto di vista piscologico poi porta tante paure e sensi di colpa, perché si crede sempre di esagerare. Ero senza ferro, stavo zitta e non dicevo niente. Il compagno che avevo quando l’ho scoperto è praticamente scappato, la persona che diceva di amarmi ha avuto paura, ma ho superato anche quello. Per assurdo dicono che la gravidanza sia una cura, ma in realtà è solo un periodo in cui stai bene, io infatti quando ero incinta sono stata benissimo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA