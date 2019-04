Nadia Toffa di nuovo single: «Non mi è mai stato vicino nella malattia, torno a ballare da sola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è di nuovo. La "Iena" aveva annunciato qualche mese fa di aver incontrato una persona che sembrava renderla felice. Un uomo con il quale era nata un'amicizia speciale, anche se non aveva voluto svelare nome e volto, ma oggi sembra che il loro rapporto sia finito a causa della suaA parlarne è la conduttrice sulla sua pagina, dove da sempre tiene informati i suoi followers su tutto quello che accade nella sua vita, bello o brutto. Nadia esordisce scrivendo: «Buongiorno amici miei, tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato». Secondo la Toffa il compagno non le sarebbe stato accanto come avrebbe voluto nella malattia, dimenticandosi spesso delle terapie e dei controlli: «Non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente! Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima ; voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?! Che ne dite?».Le sue parole sono accompagnate da un volto sorridente, tanto che poco dopo nello stesso post chiarisce: «Vi voglio bene e aspetto il vostro parere. Baci luminosi. P.s. ovviamente non sono in cerca; vorrei solo il vostro parere. Vi strapazzo di baci. E aspetto vostro parere». E i pareri non sono tardati ad arrivare, così moltissimi suoi fan hanno appellato l'uomo con brutte parole, accusandolo di non essere stato in grado di stare accanto a una donna con i problemi di Nadia.