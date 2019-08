Nadia Toffa, arriva il saluto di Maria De Filippi: «Ti ho visto combattere, soffrire tanto, ma mai smettere di crederci e di sorridere»

Martedì 13 Agosto 2019, 13:40

«Ciao Nadia. Ti vedevo in televisione e sempre pensavo: 'Che forza che è quella ragazza…'. Poi una sera ti ho conosciuto e quello che pensavo è diventato realtà». Inizia così il messaggio di addio di, la conduttrice e inviata delle Iene stroncata oggi dal cancro a 40 anni.«Mi ricordo quando mi hanno detto che ti eri sentita male, mi ricordo che era un pomeriggio, stavo registrando, ti pensavo e mi sentivo tanto vicina a te», continua la. «Ti ho visto combattere, soffrire tanto, ma mai smettere di crederci e di sorridere. Con la tua forza, con il tuo sorriso, con il tuo rendere normale ogni cura invasiva che facevi come si trattasse di prendere una tachipirina, hai aiutato tante persone sicuramente che stanno ancora lottando, ma certamente mi hai insegnato quanto spesso sono scema a pensare che faccio cose importanti. Tu sei qualcosa di importante per me - conclude la conduttrice - e per tutti quelli che ti hanno conosciuto».Il messaggio è stato pubblicato sudall'account ufficiale del programma