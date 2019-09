Nadia Toffa

Martedì 24 Settembre 2019, 12:36

. La conduttrice delle Iene era scomparsa lo scorso 13 agosto e già dopo qualche giorno i tarantini avevano aperto una petizione per intitolarle il reparto dell'ospedale Santissima Annunziata.La petizione ha portato alla raccolta di 90.938 firme. Grazie ad Alessandra Marotta di Nardò, promotrice dell'iniziativa, ieri 23 settembre è stata finalmente consegnata tutta la documentazione necessaria al Presidente della Regione Puglia,, che ha ufficialmente autorizzato il presidente della Asl di Taranto, Stefano Rossi, a cambiare il nome del reparto per intitolarlo alla giornalista che tanto aveva lottato per la città pugliese anche attraverso le varie inchieste lanciate in tv dal programma.Il reparto di onco-ematologia pediatrica era stato inaugurato quasi un anno fa, il 18 dicembre 2018, grazie all'iniziativapromossa dalla conduttrice. Lo slogan ha avuto grande visibilità perchè finito su magliette e accessori realizzati per una raccolta fondi nata in supporto di un'ala dell'ospedale di straordinaria importanza.Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha anche annunciato l'idea di ampliare il reparto di onco-ematologia pediatrica vista la grande necessità di posti letto, attualmente soltanto cinque.