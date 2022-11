Nadia Toffa, messaggi dall'aldilà? La metafonista Cristina Corrada: «Lei comunica con me»

di Redazione web

«Nadia Toffa comunica con me. Mi sono chiesta tante volte, perché avesse scelto proprio me. Ho comunicato con lei per due anni». Racconta così Cristina Corrada, metafonista ospite della trasmissione "Zona Bianca", parlando della giornalista scomparsa tre anni fa.

Messaggi dall'Aldilà

Cristina Corrada ha spiegato di riuscire ad avere dei contatti con Nadia Toffa, la "Iena" che se ne è andata prematuramente a causa di tumore al cervello. La metafonista ha raccontato di non avere mai capito il motivo per cui la giornalista si fosse messa in comunicazione con lei, per questo si era rivolta a una medium: «Parlando con una medium è emerso che Nadia in un’altra vita fosse stata mia sorella. Quando è andata nell’altra dimensione sapeva chi ero e che si poteva fidare di me».

La metafonia

La metafonia è un'arte che appartiene alla sfera del paranormale e che permette di comunicare con altre dimensioni e quindi con le persone defunte. Tutto questo è reso possibile grazie a registratori elettronici, radio o telefoni cellulari.

