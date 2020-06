Nadia Toffa, mamma Margherita alla Vita in Diretta: «Prima di morire mi ha rivelato una cosa da pelle d'oca...»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, mamma Margherita è stata ospite in collegamento di Lorella Cuccarini per ricordare la figlia Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto, che oggi avrebbe compiuto 41 anni.- ricorda la mamma -Era buona, non si poteva mai parlare male di nessuno e tutelava la sua fragilità con la corazza che si era creata sul lavoro».Poi il ricordo da brividi di mamma Margherita: «Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale». E conclude: «».