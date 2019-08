Nadia Toffa

Jovanotti

Giovedì 15 Agosto 2019, 09:40

Ladi Nadia Toffa ha sconvolto tutti. Da chi conosceva la sua storia attraverso il suo lavoro alle Iene, chi ha apprezzato la forza con cui ha lottato contro il, a chi la conosceva personalmente. Come Jovanotti , che a Nadia ha dedicato una canzone dal palco deldiDurante la maxi-festa in spiaggia che ha registrato 25mila presenze, Jovanotti ha voluto ricordare l'amicadedicandole "Bella". Non c'è stato bisogno di troppe parole.Jova ha detto solo: «Questa è per». E dalla spiaggia si è alzato un lungo applauso per la Toffa , che tra polemiche e coraggio è riuscita ad entrare nel cuore di tutti.