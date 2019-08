Nadia Toffa come Fabrizio Frizzi, qiando la morte commuove l'Italia. Lui: «Forza». Lei: «Mai cancellato il suo numero»

Nadia Toffa è morta. Venerdì i funerali a Brescia. Aveva 40 anni​

Lo sgomento suscitato dalla scomparsa della giovane conduttrice, amatissima dal pubblico e molto seguita dai fan sui social,oltre che per le indubbie qualità professionali. Sia Fabrizio che Nadia dopo la diagnosi decisero di tornare davanti alla macchina da presa il prima possibile: il primo al timone del game show L'Eredità, la seconda alla conduzione de Le Iene.Impossibile dimenticare lo struggente messaggio che poi la stessa Nadia Toffa pubblicò un anno dopo la morte di Frizzi. La conduttrice de «Le Iene» lo ricordò su Instagram con un post in cui mostrò di avere ancora il numero del conduttore nella sua rubrica del cellulare: «Sei sempre con noi, nei nostri cuori, ci proteggi da lassù. ti vogliamo bene Fabrizio Frizzi». E in tanti non riusciranno a cancellare il sorriso di questa dolce e bella donna, un simbolo della voglia di vivere e di combattere una malattia e la sua zazzera bionda.