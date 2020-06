Nadia Toffa, il commento commosso di mamma Margherita e il post di Alba Parietti

Nadia Toffa vive nel ricordo delle Iene

. «Non ho visto la puntata di ieri (9 giugno 2010, ndr). Li ringrazio e oggi per me non posso dire essere una giornata triste perché è il giorno in cui è nata la mia piccola». Lo ha detto all'ANSA, la mamma diche oggi - 10 giugno 2020 - avrebbe compiuto 41 anni., nota come co-conduttrice del programma d'inchiesta di, è scomparsa meno di un anno fa, il 13 agosto 2019, dopo una lunga battaglia contro un tumore condotta con coraggio e pubblicamente. La madre la ricorda con struggimento: «La sento vicina. Nel cuore e nell'anima. Mi manca tantissimo per lei mi è vicina anche nei momenti di sconforto, lei mi dà la forza di andare avanti. Oggi ricorderemo quando era piccola,ricorderemo quello che ci ha dato fino al suo ultimo giorno».E immaginando come la figlia avrebbe raccontato l'emergenza covid, ha detto: «Sarebbe stata tosta. Se ci fosse stata con l'energia che ha sempre avuto, avrebbe fatto grande servizi. Tante volte ho pensato che, visto come era stremata, almeno questa brutta cosa non l'ha vista, per come stava visto che non aveva più forze».Al cordoglio si è aggiunta - via Instagram -: «Oggi avresti compiuto 41 anni ma rimarrai sempre nei nostri cuori la ragazza piena di energia. Ti voglio dedicare una poesia di: La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo. Non ha nido la menzogna. Mai nessuno s'è smarrito. Tutto è verità e passaggio».