Giovedì 15 Agosto 2019, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa deiprevisti peral, una coda lunga decine di metri si è formata di fronte alla camera ardente nel(Contrada Santa Chiara, 50), a Brescia . Amici, parenti, colleghi, sconosciuti. Tutti raccolti lì. Per salutare lei, Nadia Toffa , la conduttrice-combattente che per due anni ha lottato come un leone contro il cancro che se l'è portata via. La camera ardente rimarrà aperta anche il giorno di Ferragosto, dalle 9 alle 20.A ricordare Nadia Toffaaldioreci sarà, parroco di Caivano (Napoli) simbolo della lotta allae protagonista di alcun servizi de Le Iene, che la conduttrice amava e seguiva anche come padre spirituale. «Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale - ha spiegato don Maurizio – mi costa molto ma glielo devo per quello che ha fatto per noi».Alle esequie saranno presenti anche le mamme della Terra dei fuochi. «Oggi è un giorno che ricorderemo Nadia! Ti vorremo bene per sempre», scrive una di loro sulla pagina Facebook, «Grazie di tutto l’amore e la sensibilità che hai saputo dosare insieme alla tua professione. Resterai nei nostri cuori e andremo avanti anche per te! Oggi salutiamo un amica,che stretta a noi, ai nostri racconti, cercava di denunciare lo scempio di cui siamo vittime! Non hanno risparmiato nemmeno a te commentuoli vari,ma hai saputo riderci su,ne eri abituata. Chi ti dimentica più cara Nadia; e non è un addio..ma un arrivederci».I vigili urbani di Brescia chiuderanno la strada che porta al Duomo nel giorno delle celebrazioni, per far spazio alle centinaia di persone attese e alle televisioni.Intanto piovono centinaia di messaggi di cordoglio, tra colleghi del mondo dello spettacolo, politici e sconosciuti. Anche ilha voluto ricordare la ex Iena : «Colpito dalla prematura scomparsa di NadiaToffa. Ricordo la vivacità e simpatia del suo impegno di giornalista e il coraggio con cui ha affrontato la malattia», si legge infatti in un tweet del Quirinale.«Cara piccola grande Nadia - si legge in un post su Instagram dal profilo di Nadia Toffa - figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell'ultima, la piu' difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l'amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti - proseguono i familiari - siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell'Amore più grande. Riscaldati dall'abbraccio di tutti».