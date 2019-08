Nadia Toffa, l'attacco di Aldo Grasso alle Iene: «Speriamo che veramente nulla sia come prima», gli autori rispondono piccati su Facebook

Nadia Toffa

Giovedì 29 Agosto 2019, 09:18

Il critico del Corriere della Sera ha commentato duramente nella sua rubrica la puntata de Le Iene andata in onda su Italia 1 dedicata all'omicidio diIl giornalista e critico tvha commentato nella sua rubrica sull'ultima puntata de Le Iene, accusando il programma di fare spesso ricorso a sensazionalismi e falsi scoop. Grasso sottolinea in modo particolare che dopo la morte di, storica conduttrice de Le Iene, scomparsa lo scorso 13 agosto , spera di vedere una trasmissione diversa.«A proposito di insistenza, nel commovente comunicato con cui le Iene annunciavano la morte di Nadia Toffa - si legge nell'articolo - c’era una promessa finale: “Nulla sarà più come prima”. Ecco,, che ci sia maggiore attenzione ai servizi: niente più complottismi, gogne mediatiche, ignoranze scientifiche, casi Stamina o i suicidi inventati della Blue Whale».Pronta la risposta degli autori de Le Iene che su Facebook hann opubblicato uno stralcio dell'articolo : «Questa mattina ci siamo svegliati e abbiamo letto sul Corriere della Sera l’analisi acuta e scrupolosa che Aldo Grasso ha dedicato allo speciale delle Iene “Willy Branchi” andato in onda su Italia 1. Una frase ci ha particolarmente toccati, e la riportiamo qui sotto. Grazie ad Aldo Grasso per l’attenzione che dedica sempre al nostro lavoro e per la sensibilità e l’eleganza con cui tratta non solo le vicende di cui ci occupiamo, ma la nostra stessa vita.»