Myrta Merlino, la dedica per il compleanno della figlia Caterina: «Il mondo ha bisogno della tua luce»

La mamma è sempre la mamma e Myrta Merlino ne è un esempio. La conduttrice, da poco confermata da Pier Silvio Berlusconi anche per la prossima edizione del talk show pomeridiano di Canale 5, ha festeggiato il compleanno della figlia Caterina che oggi, 5 giugno, ha compiuto 23 anni. La figlia della giornalista è sempre stata più di una figlia per Myrta, una spalla su cui contare, un'amica straordinaria che «ti guarda dentro come nessun'altra» soprattutto quando a settembre iniziò a condurre Pomeriggio 5, come ha rivelato Myrta stessa a Verissimo.

Mamma Myrta Merlino ha condiviso degli auguri dolcissimi per la sua Caterina.

La dedica di mamma Myrta

«"Tu che sei nata dove c’è sempre il sole. buon compleanno.

Poi ha continuato: «Amore che dirti? Quando ti guardo negli occhi e vedo che donna sei diventata, più bella, più forte e più libera di me, mi sento la madre migliore del mondo. So di non essere perfetta e so che anche tu come figlia non le sei ma so che insieme siamo la migliore madre e figlia che possa esistere. Auguri bambina del mio cuore, non cambiare mai».

