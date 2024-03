Myrta Merlino assente a Pomeriggio 5: «Motivi familiari». Cosa è successo e chi la sostituisce

di Cristina Siciliano

Pomeriggio 5, assente Myrta Merlino. La conduttrice di canale 5 nella puntata di oggi 22 marzo non è in onda e ha lasciato spazio a Giuseppe Brindisi. L'assenza di Myrta Merlino sta generando un un tam tam di gossip, congetture, ipotesi. Ma a quanto pare, non c'è alcun mistero. Il forfait di venerdì della sua padrona di casa, in cui è stata sostituita dal collega Giuseppe Brindisi, non è una cosa nuova per i telespettatori. Infatti, il conduttore di Zona Bianca ha sostituito la collega già nel corso della settimana di Sanremo 2024. Ma andiamo a scoprire qual è il vero motivo dell'assenza odierna in casa Mediaset.

Il motivo

Myrta Merlino non è presente in studio, probabilmente a causa di «motivi familiari». A rivelarlo è stato infatti proprio Davide Maggio.

«Circa un mese fa la conduttrice ha chiesto due permessi, uno per oggi e l'altro per i primi di aprile - ha scritto Davide Maggio -. I motivi sono di carattere familiare e le ragioni dovrebbero essere finanche piacevoli per Myrta che oggi ha raggiunto sua figlia a Londra».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 17:20

