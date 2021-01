Morto Solange , l'addio addolorato di Vladimir Luxuria: «Mi mancherai tu e la tua poesia...». Il sensitivo e volto noto della tv Paolo Bucinelli, 69 anni, in arte Solange, è stato trovato morto oggi pomeriggio nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo senza vita, i vigili del fuoco allertati da alcuni amici che si erano preoccupati perché da giorni non rispondeva al telefono.

Immediato il cordoglio sui social. Tra i primi messaggi ad arrivare, quello dell'amica Vladimir Luxuria che in un post lo saluta così: «Mi mancherai #Solange le tue improvvisazioni poetiche in rima, la stima che nutrivi per me, la tua “Luxi” come mi chiamavi, le previsioni sempre ottimistiche e confortanti, le risate insieme e la follia colorata delle tue chiome e del tuo umorismo R.I.P. 🙏😢».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 22:55

