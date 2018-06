Morto Richard Harrison, il nonno di "Affari di famiglia"

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. E' morto Richard Benjamin Harrison, volto del reality televisivo di History "Affari di famiglia" (in originale "Pawn Stars"), conosciuto come Il Vecchio. Ad annunciarne la scomparsa, avvenuta a 77 anni, è il figlio Rick Harrison:

Se n'è andato stamattina circondato da coloro che amava

, ha dichiarato.

Mancherà moltissimo alla sua famiglia, al team del Gold & Silver Pawn Shop e ai suoi numerosi fan in tutto il mondo. Era il mio eroe, ho avuto la fortuna di avere un "vecchio" molto figo come mio padre

.

Non sono state divulgate le circostanze della morte.



Il programma "Affari di famiglia", di cui Harrison era protagonista, è ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas, il Gold & Silver Pawn Shop. Qui Richard Harrison "il Vecchio", insieme a suo figlio Rick "la Volpe", suo figlio Corey "lo Smilzo" e Austin "Chumlee" Russell dovranno cercare di valutare in ogni puntata gli oggetti proposti, per poi acquistarli, se necessario restaurarli e successivamente ricavarci qualcosa. Capita tuttavia che l'acquisto non vada a termine, il più delle volte per l'impossibilità di guadagno sull'oggetto. Il negozio opera 24 ore su 24 e conta circa 30 dipendenti. Vista la varietà degli oggetti proposti, il Gold & Silver Pawn Shop molto spesso si rivolge a esperti del settore come Dana Linett, esperto di manufatti storici Americani, Tony Dee, esperto di armi da fuoco, Jesse Armoroso, esperto di strumenti musicali e diversi calligrafi tra cui Brenda Anderson. La serie descrive le interazioni del personale con i clienti, le trattative per l'acquisto degli oggetti, il background storico degli oggetti e i conflitti interpersonali tra il proprietario del negozio e i commessi. In alcune puntate della serie sono apparsi personaggi famosi quali Bob Dylan, Jeremy McKinnon, Meredith Vieira, gli Oak Ridge Boys, George Stephanopoulos, Matt Kenseth, Steve Carell, e Roger Daltrey.