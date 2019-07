Morto Raffaele Pisu, l'omaggio della Rai con una puntata di “Ieri e oggi” del 1973

Raffaele Pisu

Raffaele Pisu: "A 90 anni divento di nuovo papà"​​

Mercoledì 31 Luglio 2019, 20:28

, scomparso oggi a Bologna all'età di 94 anni, proponendoche lo aveva visto protagonista insieme ad altri illustri ospiti.che lo aveva visto protagonista insieme ad altri illustri ospiti.Il programma, all’epoca condotto da Arnoldo Foà, prevedeva la messa in onda di spezzoni di trasmissioni televisive e la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo che dovevano commentare sulla base del materiale mostrato, le loro precedenti esperienze. In quella 52esima puntata gli ospiti in studio erano Angela Luce, Mario Pisu e il fratello Raffaele. Dell'attore, comico, poi conduttore televisivo e radiofonico Raffaele Pisu, nome d’arte di Guerrino Pisu, già allora molto amato dal grande pubblico, venivano mostrate scene tratte dal suo repertorio come la storica trasmissione tv "" del 1961 coni, uno sketch nella trasmissione "" del 1968, "" del 1966, uno sketch contratto da "" del 1968 anche con, immagini che faranno apprezzare ancora una volta il grande talento di questo eclettico artista italiano.Per ricordare l'attore scomparso, inoltre,Rai Storia proporrà “”, film didel 1965: Raffaele Pisu fece parte del cast insieme ad Enrico Maria Salerno,, Daniela Bianchi, Jean Sorel, Lelio Luttazzi, Leopoldo Trieste, Veronique Vendell. Al centro della pellicola le vicende dell’’ingegner Marletti che pur detestando il mare e la frenesia dei vacanzieri, non può esimersi dal raggiungere la moglie Giuliana a Riccione per trascorrere con lei il Ferragosto. La bella consorte gli sembra però come turbata, inquieta. Inevitabilmente scatta la gelosia.