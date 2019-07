Morto Raffaele Pisu, attore e comico dai mille volti

Mercoledì 31 Luglio 2019, 10:34

. Aveva 94 anni.Nato a Bologna il 24 maggio 1925, da tempo era ricoverato nell'hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) per una malattia. Attore, comico, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Tra le sue apparizioni più recenti, quelle nelle fiction televisive Non ho l'età (2001) e Non ho l'età 2 (2002), Una vita in regalo (2003), Ma chi l'avrebbe mai detto (2007) e Marameo (2008), Don Matteo 6 (2008).Subito dopo la guerra, dove era stato partigiano e internato in un campo di concentramento in Germania, Pisu esordì sulle frequenze di Radio Bologna. Attore in numerose commedie brillanti, il successo arrivò agli inizio degli anni sessanta con i filmati dell'Amico del Giaguaro, sul primo canale Rai con Gino Bramieri e Marisa Del Frate. Nella sua lunga carriera ha recitato in numerosi film e commedie teatrali, senza abbandonare mai la radio, sua grande passione. All'inizio degli anni Novanta tornò in televisione alla conduzione di Striscia la notizia. Il suo ultimo impegno risale a due anni fa, quando recitò nel film 'Nobili bugie', diretto dal figlio Antonio.Negli ultimi venti anni ha inoltre partecipato a diversi film, come Il trasformista (2002), Le conseguenze dell'amore (2004) e Non c'è più niente da fare. (2008). Infine, nel 2007 torna a teatro con Delitto perfetto di Frederick Knott per la regia di Geppy Gleijeses e successivamente nel 2011-2012 è in tournée teatrale con la commedia Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa per la regia di Gianluca Guidi.