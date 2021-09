Morto Michael K. Williams, attore star di The Wire. Trovato senza vita in casa a Brooklyn: «Forse overdose»

È morto a 54 anni Michael Kenneth Williams, conosciuto come Michael K. Williams, attore americano noto soprattutto per il ruolo di Omar Little nella serie tv The Wire e di Albert Chalky White in Boardwalk Empire. Williams, secondo quanto scrive in esclusiva il New York Post, è stato trovato morto questo pomeriggio nel suo appartamento a New York, nel quartiere di Brooklyn.

La causa del decesso, secondo il New York Post, potrebbe essere overdose: nell’appartamento sarebbe infatti stata trovata della droga. Williams, 54 anni (ne avrebbe compiuti 55 a novembre) è stato trovato morto nel soggiorno del suo attico in Kent Avenue da suo nipote. L'ultima sua parte di rilievo era stata quella di Montrose Freeman in Lovecraft Country, serie tv trasmessa negli Usa da Hbo e in Italia da ottobre scorso su Sky Atlantic.

EXCLUSIVE: ‘The Wire’ actor Michael K. Williams found dead in NYC apartment https://t.co/qAUVX4VK6T pic.twitter.com/YVkr3EP2Yp — New York Post (@nypost) September 6, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 22:33

