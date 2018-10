Una leggenda dei cartoni animati giapponesi ci ha lasciato , regista e disegnatore e creatore di numerosi cartoni che hanno popolato l'immaginario collettivo, è morto venerdì scorso stroncato da un infarto all'età di 80 anni. La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano Asahi Shimbun di Tokyo. Ma chi era Keichiro Kimura? Il suo nome, detto così, probabilmente non vi dice nulla.A partire dagli anni '60, Kimura ha disegnato e creato personaggi che hanno segnato l'infanzia di due o tre generazioni. A cominciare dall', disegnato per la prima volta nel 1969, e Cyborg 009 (un anno prima). Tanti i cartoni animati arrivati anche in tv in Italia tra gli anni '70 e '80: oltre appunto a L'Uomo Tigre, le serie Mimì e la nazionale di pallavolo, Trider G7, Sam ragazzo del West e Sally la maga.Kimura, nato in Cina (in Manciuria) il 5 aprile del 1938, aveva compiuto da poco 80 anni: trasferitosi giovanissimo in Giappone, nel 1961 iniziò a lavorare alla Toei Animation e nel 1964 disegnò la sua prima storia a cartoni. Ed è stato proprio L'Uomo Tigre il cartone di maggior successo tra i suoi anche in Italia.