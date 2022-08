Morta Anna Rita Luceri, del trio Ciciri e tria: l'artista di Zelig stroncata da un male improvviso a 48 anni

Morta Anna Rita Luceri, la comica di Zelig che aveva fatto conoscere al grande pubblico l'ironia del Salento con il trio “Ciciri e tria”. L'artista, originaria di Martano, si è spenta a 48 anni a causa di una malattia che l'ha portata via in pochi giorni. Stando a quanto riportato, la donna avrebbe avuto diagnosticato una malattia ‘fulminante' solamente due settimane fa, che non le avrebbe lasciato scampo.

I suoi cari, che le sono stati vicini fino alla fine, hanno raccontato che nell'ultimo periodo era caduta in uno stato soporoso e febbrile, per cui non riusciva più nemmeno a interagire con chi aveva intorno. Vista l'immediatezza del decesso è stata disposta un'autopsia per chiarire le cause della prematura morte.

Anna Rita Luceri completava con Carla Calò e Chicca Sanna il trio comico "Ciciri e Tria", che trovò momenti di popolarità grazie all'ingresso nel cast di Zelig e in altri show comici. A salutarla, tra gli altri, sono state prorpio le due colleghe che hanno postato una foto sulla pagina Facebook del trio, scrivendo: "Stretta a noi…per sempre!".

