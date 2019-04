Morgan prossimo giudice di "The Voice": «Per me una retrocessione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“La cultura non va di pari passo con il mercato, il direttore di RaiDue Carlo Freccero lo sa, così lui e Simona Ventura si sono messi in testa di farmi fare queste cosa e io ho accettato un ruolo che rappresenta anche una retrocessione”, a parlare, vero nome Marco Castoldi, che occuperà la sedia di giudice della prossima edizione di “”.Questo per lui è un ruolo già interpretato: “E’ un ruolo - ha spiegato in un'intervista a "Chi" - che ho interpretato per tanti anni, è come vedere Maradona in serie B, non sta bene, non sta bene. Forse dovrei essere il direttore artistico globale della situazione: io sono nel Guinness dei primati come l’uomo che ha vinto più talent al mondo e forse qualche merito poteri prendermelo qualche volta”.Cercherà di non litigare coi colleghi: “Ho fatto parte di alcune derive, ho cercato di gestirle, ma il mio progetto riguarda altro. E mi piace questo meccanismo del programma del non vedere il cantante. Mi interessa trovare interpreti, anche autori, che possano imparare l’autonomia. Più saranno liberi e più la loro carriera sarà fulgida”.