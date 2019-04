Non c'è stata alcuna bestemmia di Morgan durante la trasmissione di Barbara D'Urso "Live Non è la D'Urso" andata in onda sui canali Mediaset. Lo afferma lo stesso Morgan in una precisazione diffusa dai suoi legali che smentiscono con fermezza quanto era emerso: Morgan, precisa, tramite i propri legali, di non avere pronunciato alcuna bestemmia nel corso della trasmissione Live Non è la D'Urso ma solo l'espressione "eccoci" . © RIPRODUZIONE RISERVATA