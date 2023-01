Montrucchio: «A chi cerca l'anima gemella regalo il Primo appuntamento»

di Luca Uccello

C’è sempre un primo appuntamento. Una cena per cercare l’amore, l’altra metà. C’è sempre Flavio Montrucchio a condurre il dating show di Real Time, che alla settima stagione cambia casa e si trasferisce in una romantica villa d’epoca. Si riparte da questa sera alle 21,20, come sempre sul canale 31 del digitale terrestre. Un ritorno senza giacca rossa e con una nuova voglia di guidare e consigliare le coppie, grazie a una maggiore interazione con i suoi ospiti e un più diretto coinvolgimento durante le cene. Cambia anche lo staff, non lo storico barman Mauro, ma l’ingrediente fisso rimane sempre lo stesso: «Due perfetti sconosciuti che si incontrano per la prima volta a cena, iniziano a conoscersi, a capire se si piacciono».

C’è anche chi viene con uno spirito diverso?

«Tanti vengono con lo spirito di trascorrere una serata divertente, c’è chi vuole solo andare in televisione, ma la grande percentuale è fatta di persone che si siedono al tavolo con aspettative altissime. E così mi investono di una responsabilità non indifferente...».

Come è cambiato il Primo appuntamento dopo la pandemia?

«Un tempo i primi appuntamenti erano un più soft, non bastava qualche ora per parlare di sé. Oggi, invece, dopo poco molte persone cominciano a parlare di cose intime. Tendono ad aprirsi con più facilità. Entrambi sono consapevoli del motivo per cui si trovano qui e quindi non ci girano tanto intorno. Sono davvero molto più diretti».



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA